Добрый день! Мы ведем проект по переводу роликов для youtube-канала. В месяц нам присылают около 360 минут видео, хотим пригласить в помощь специалиста, который сможет нам опреативно расшифровывать видеоролики.Есть программа для расширофки Trint (дадим доступ) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести 8 видеолекций в текст формата Word. Объем каждой: 2-2,5 часа. Сроки свободные, но не более 10 дней на весь процесс. Строго шрифтом 12.
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