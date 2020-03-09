Перевести речь с видео в текст

ТранскрибацияЗавершен43 заявки580 просмотров
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Есть презентация: https://www.youtube.com/watch?v=WYftVCI_dqU

Необходимо превратить речь с видео в текст.

4 года назад
ufna
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
zerdul
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов
4 года назад
$11
2 дня
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