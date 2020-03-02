Транскрибация

Транскрибировать аудиозапись в специальном софте (подобие субтитрирования), оплата 30 р. за минуту транскрибированного аудио. Требования: -Хорошее знание русского и украинского языка -Быстрая скорость печати -Умение быстро вникать в правила Возможно длительное сотрудничество при хорошем качестве.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
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