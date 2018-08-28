Здравствуйте. Необходимо практически на ежедневной основе делать расшифровку видео в текст. 1 запись в среднем будет длиться 45-60 минут (в основном это телевизионные передачи, вроде "Пусть говорят", "Модный приговор" и т.д., но бывают и другие ...
Проверка транскрибации видео в текст
Здравствуйте. Необходимо проверять расшифровки (хорошее качество) на дословность и проставлять тайм-коды.
Стоимость одной проверенной записи 50 рублей. Длительность видео до 60 минут. Пример оформления во вложении.
Требования к окончательному тексту:
1) Расшифровка должна быть слово в слово без перестановки, замены и пропуска слов (т.е. со всеми ну, вот и т.д.). Заминки эээ, ммм, ааа – не нужны.
2) Каждый новый герой с новой строки, если говорит мужчина то должно быть М: в начале фразы, если женщина, то Ж: . Двоеточие после М и Ж должно быть обязательно. Если несколько женщин или мужчин, то не нужно М1 и М2 или Ж1 и Ж2, все равно просто М и Ж. (пример оформления во вложении)
3) Надписи с экрана не расшифровывать, титры не расшифровывать.
4) Если в программе идут титры с переводом на русский язык, то это тоже должно быть в расшифровке (имеется в виду, когда герои говорят не на русском языке и перевод идет в титрах).
5) 4 тайм-кода на страницу текста (оформление тайм-кодов как в описании).
6) Шрифт текста – 12 Times New Roman, выравнивание по ширине.
7) После М: и Ж: текст должен начинаться только с большой буквы.
8) Исправляемый текст выделять цветом либо жирным шрифтом.
9) Проверить на грамотность и пунктуацию.
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