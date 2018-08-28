Транскрибация 11.5 часов видео

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  2. Транскрибация
Закрыт55 заявок551 просмотр

Нужна транскрибация 11.5 часов тренинга видео в текст.  Текст на выходе читабельный.

7 лет назад
Jaroslav21
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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