Самая обычная и понятная работа - перевод аудио материалов ( интервью,записей с конференции и т.д.) в текст. Интересует постоянное сотрудничество и невысокие цены. Готовы платить 5$ за час аудиозаписи.
Транскрибировать видео в текст
В компанию необходим сотрудник, который будет транскрибировать видео в текст на удаленной основе. Каждую неделю новое видео. Длительность выполнения в течение 5 дней. На недели могут быть дополнительные задания. Видео длительностью 2 часа. (500 рублей один исходный час видео)
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