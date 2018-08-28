Транскрибировать видео в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт119 заявок701 просмотр

В компанию необходим сотрудник, который будет транскрибировать видео в текст на удаленной основе. Каждую неделю новое видео. Длительность выполнения в течение 5 дней.  На недели могут быть дополнительные задания. Видео длительностью 2 часа. (500 рублей один исходный час видео)

7 лет назад
guest_15359660630372
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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