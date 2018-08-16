Расшифровка интервью (Украина)

60 - 90-минутные аудиозаписи интервью раздаю по одному, в дальнейшем есть возможность сотрудничества на постоянной основе. В интервью по очереди говорят два человека. Один задает вопросы, второй отвечает. Записи отличного качества, звук чистый. При необходимости могу отправить список вопросов, которые были заданы. Есть записи как на русском, так и на украинском.

Расшифровка дословная, оплачивается в размере 3,75 грн за 1000 збп. (т.е. около 150 грн/час расшифрованной записи). Оплата на карточку Приватбанка.

Необходима грамотность, наличие наушников, желателен опыт в расшифровке