Исправление транскрипта на основе видео

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Завершен1 заявка155 просмотров

Сделать транскрипт к видео на 3 минуты на основе автоматического транскрипта youtube.

Проверить на ошибки распознавания, расставить знаки препинания. Оформить прямую речь каждого человека в отдельном абзаце.

Срок до 19:00 31 августа. В перспективе еще много подобных и более творческих заказов.

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=0m3YOeSMUPM

7 лет назад
Devushka-venzel
Ася 
32 года
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

crimson_onion
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$1
1 день
Отлично сделала транскрипт видео. Быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

crimson_onion
36 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад