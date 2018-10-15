Самая обычная и понятная работа - перевод аудио материалов ( интервью,записей с конференции и т.д.) в текст. Интересует постоянное сотрудничество и невысокие цены. Готовы платить 5$ за час аудиозаписи.
Исправление транскрипта на основе видео
Сделать транскрипт к видео на 3 минуты на основе автоматического транскрипта youtube.
Проверить на ошибки распознавания, расставить знаки препинания. Оформить прямую речь каждого человека в отдельном абзаце.
Срок до 19:00 31 августа. В перспективе еще много подобных и более творческих заказов.
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=0m3YOeSMUPM
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Транскрибация1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $10
Царьград PolitRussia Звезда- В эфире общественно-патриотического канала – документальные и художественные фильмы, тематические программы, особое место в которых отведено русской армии. ОТР -Общественное телевидение России (ОТР) ...Завершен6 лет назад
- $15
1, 2 и 3 уровня (круга) Бюджет 1000р Оплата через систему BarterCoin, оттуда вывод в любой кеш без комиссииЗавершен7 лет назад
Имеетя 9 часов видео на русском (интервью один на один, профессиональная съемка), требуется сделать полную транскрипцию всей речи на этих видео и скинуть ёё файликом :) Файлы видео вышлю при заключении соглашенияТранскрибация67 заявокЗакрыт7 лет назад
60 - 90-минутные аудиозаписи интервью раздаю по одному, в дальнейшем есть возможность сотрудничества на постоянной основе. В интервью по очереди говорят два человека. Один задает вопросы, второй отвечает. Записи отличного качества, звук чистый. При необходимости ...Транскрибация22 заявкиЗакрыт7 лет назад
Если 80 мин голосового текста, его нужно перевести в печатный текст. Текст на русском. Есть фоновый шум.Завершен7 лет назад
Транскрибация аудио и видео-лекций, русский язык. Грамотность, ответственностьТранскрибация103 заявкиЗакрыт7 лет назад
Есть 3 видео https://www.youtube.com/watch?v=MoJV-LxlFfI&index=7&list=PLl_YkFnarvuUIs7EqM_CmKsGrvhma21xR&t=87s = 3 часа https://www.youtube.com/watch?v=Oxnx1Lhjdek&feature=youtu.be = 2 часа 20 мин третье не нашел пока что, но там вебинар длительностью 1,5 часа, найду скину позже интересует ...Транскрибация8 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
Типа Тинькофф, Аяза Шабутдинова, Бизнес молодости итп нужен полный список 1 значимая компания/персона - 30р нужно список людей/компаний + ссылка на видео Оплата только в BarterCoin (оттуда ...Транскрибация2 заявкиЗакрыт7 лет назад
https://drive.google.com/drive/folders/1Sjy5tusy-IvGZQTqo7N5sjMtt1gfi3u7 необходимо красиво транскрибировать все звонки в текст и разложить аналогично по папочкам. около 50-60 звонковЗавершен7 лет назад