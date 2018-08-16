Транскрицпия видео на русском

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт67 заявок576 просмотров

Имеетя 9 часов видео на русском (интервью один на один, профессиональная съемка), требуется сделать полную транскрипцию всей речи на этих видео и скинуть ёё файликом :) Файлы видео вышлю при заключении соглашения

7 лет назад
guest_15357129685105
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров