Транскрицпия видео на русском

60 - 90-минутные аудиозаписи интервью раздаю по одному, в дальнейшем есть возможность сотрудничества на постоянной основе. В интервью по очереди говорят два человека. Один задает вопросы, второй отвечает. Записи отличного качества, звук чистый. При необходимости ...