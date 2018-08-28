Расшифровка аудиозаписи в текст

В компанию необходим сотрудник, который будет транскрибировать видео в текст на удаленной основе. Каждую неделю новое видео. Длительность выполнения в течение 5 дней. На недели могут быть дополнительные задания. Видео длительностью 2 часа. (500 рублей один ...