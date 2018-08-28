Расшифровка (транскрибация) видео в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт125 заявок1027 просмотров

Здравствуйте. Необходимо практически на ежедневной основе делать расшифровку видео в текст. 1 запись в среднем будет длиться 45-60 минут (в основном это телевизионные передачи, вроде "Пусть говорят", "Модный приговор" и т.д., но бывают и другие передачи и интервью, качество записей хорошее).

Цена 5 руб за минуту видео. На выполнение работы будет даваться около 24 часов. 

Для того чтобы начать работу, необходимо будет пройти тестовое задание (расшифровать 10 минут видео (2,5 часа на работу))

Просьба подавать заявку на получение тестового задания, только при условии, что планируете долгосрочное сотрудничество (т.е. сотрудничество при отличном качестве работы планируется на месяцы и даже годы).

В заявке необходимо указать есть ли у вас опыт транскрибации или другой подобной работы, как часто сможете работать (сколько дней в неделю) и адрес вашей почты, куда высылать тестовое задание.

7 лет назад
ElBir87
Елена 
38 лет
8 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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