Нужно расшифровать 4 видео записи. Оплата и дедлайны договорные, опыт работы не важен.
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Расшифровать аудио запись, оплата договорная, по срокам - как можно быстрее
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