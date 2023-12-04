Расшифровать аудио

ТранскрибацияОткрыт25 заявок328 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Расшифровать аудио запись, оплата договорная, по срокам - как можно быстрее

19 дней назад
Виктор
Казахстан
19 дней в сервисе
Был
15 дней назад
Заявки фрилансеров
Владимир
38 лет
15 дней в сервисе
Был
9 часов назад
15 дней назад
Жанар
34 года
15 дней в сервисе
Была
6 дней назад
15 дней назад
Игорь
19 лет
15 дней в сервисе
Был
день назад
15 дней назад
Фёдор
21 год
16 дней в сервисе
Был
12 дней назад
16 дней назад
Жамшид
38 лет
16 дней в сервисе
Был
16 дней назад
16 дней назад
Дарья
32 года
16 дней в сервисе
Была
16 дней назад
16 дней назад
Виктория
22 года
17 дней в сервисе
Была
10 дней назад
16 дней назад
Елена
20 лет
20 дней в сервисе
Была
3 дня назад
16 дней назад
Ульяна
16 лет
17 дней в сервисе
Была
17 дней назад
17 дней назад
Полина
23 года
17 дней в сервисе
Была
15 дней назад
17 дней назад
Анель
28 лет
17 дней в сервисе
Была
16 дней назад
17 дней назад
Акжаркин
25 лет
месяц в сервисе
Была
3 дня назад
18 дней назад
София
20 лет
20 дней в сервисе
Была
16 дней назад
18 дней назад
Наталья
36 лет
3 года в сервисе
Была
16 часов назад
3 отзыва
18 дней назад
Вікторія
25 лет
18 дней в сервисе
Была
13 дней назад
18 дней назад
Катерина
26 лет
18 дней в сервисе
Была
5 дней назад
18 дней назад
Фёдор
25 лет
18 дней в сервисе
Был
18 дней назад
18 дней назад
Максим
16 лет
4 месяца в сервисе
Был
6 часов назад
3 отзыва
18 дней назад
Вячеслав
23 года
19 дней в сервисе
Был
4 дня назад
18 дней назад
Иван
16 лет
18 дней в сервисе
Был
18 дней назад
18 дней назад
Елизавета
16 лет
19 дней в сервисе
Была
15 дней назад
19 дней назад
Андрей
25 лет
год в сервисе
Был
5 часов назад
4 отзыва
19 дней назад
Олександр
19 лет
10 месяцев в сервисе
Был
15 часов назад
30 отзывов
19 дней назад
Анастасия
29 лет
23 дня в сервисе
Была
5 дней назад
19 дней назад
Андрей
35 лет
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
116 отзывов
19 дней назад
ТОП-5
Транскрибация
  • Похожие заказы

  • Расшифровка Аудио в Текст

    Добрый день! Мы ведем проект по переводу роликов для youtube-канала. В месяц нам присылают около 360 минут видео, хотим пригласить в помощь специалиста, который сможет нам опреативно расшифровывать видеоролики.Есть программа для расширофки Trint (дадим доступ) ...

    Транскрибация47 заявок
    Закрыт
    6 дней назад

  • Расшифровка аудио

    Нужно расшифровать видеозаписи, 6 штук, оплату предлагаю 5гривен/мин (в российских рублях 10р/мин) По дедлайну: до завтрашнего дня/вечера. В приоритете постоянное сотрудничество

    Транскрибация17 заявок
    Закрыт
    7 дней назад

  • Требуется расшифровка аудио

    Требуется расшифровка аудио записей. Есть несколько записей, пришлю Вам одно или несколько - по Вашему желанию. По срокам: лучше как можно быстрее, к завтрашнему дню. По длительности от 60 до 120 минут каждая запись. По ...

    Транскрибация44 заявки
    Закрыт
    15 дней назад

  • Расшифровка видео

    Нужно сделать расшифровку видео. Ваш опыт работы не важен, но лучше, конечно, чтобы Вы понимали, в чем суть работы. Нужно перевести видео в текстовый формат без оговорок и без повторений, без лишних слов "ну, типа" ...

    Транскрибация7 заявок
    Закрыт
    22 дня назад