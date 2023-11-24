Расшифровать видео записи

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Нужно расшифровать 4 видео записи. Оплата и дедлайны договорные, опыт работы не важен.

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