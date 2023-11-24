Перевести видео в текст WORD

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Нужно перевести видеолекцию продолжительностью 1 час 11 минут в текст word.

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