Расшифровать ряд аудио

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Нужно расшифровать несколько аудио записей, просьба откликаться добросовестных исполнителей, об оплате договоримся с вами лично, по срокам сориентируемся

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