Расшифровать видеозапись (Украина)

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт19 заявок320 просмотров

часовую видеозапись мероприятия, где группа людей по очереди отвечает на вопросы ведущего (т.н. фокус-групповое интервью), перевести в текст

4 грн/1000 знаков без пробелов (т.е. около 180-220 грн за час расшифрованного материала) 

говорят по-русски 

требуется грамотность, желательно иметь опыт подобной работы 

оплата на вебмани-кошелек или карту Приватбанка 

8 лет назад
sidan842
Андрей 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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