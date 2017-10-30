Здравствуйте! Я ищу нескольких исполнителей для расшифровки видеозаписей в текст. Записи в среднем 40-60 минут, качество хорошее. Оплата фиксированная - 200-250 рублей за 1 видеозапись. Способ оплаты - на ...
Расшифровать видеозапись (Украина)
часовую видеозапись мероприятия, где группа людей по очереди отвечает на вопросы ведущего (т.н. фокус-групповое интервью), перевести в текст
4 грн/1000 знаков без пробелов (т.е. около 180-220 грн за час расшифрованного материала)
говорят по-русски
требуется грамотность, желательно иметь опыт подобной работы
оплата на вебмани-кошелек или карту Приватбанка
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