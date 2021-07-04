Расшифровать аудиоинтервью для подкаста с установкой меток/ таймкодов каждые 1-2 минуты.

Три аудиофайла:

1. 37 мин - запись только интервьюируемого, то есть 20-30% тишина

2. 24 мин - запись только интервьюируемого, то есть 20-30% тишина

3. 41 мин - запись только интервьюируемого, то есть 20-30% тишина

Ссылки пришлю следом в сообщениях.