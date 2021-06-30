Необходимо расшифровать 1 час аудиозаписи в текст. Оплата составит 2000 рублей сразу после выполнения задачи. Требуется точность и внимательность в процессе транскрибации.
Создание субтитров к видео для слабослышащих
Студии локализации медиаконтента Кириллица (cyrillica.ru) требуется субтитровщик.
Работа удалённая.
Опыт работы: не требуется.
Обучение: в процессе работы.
Необходимо: хорошее знание русского языка, внимательность, ответственность, высокая скорость печати. Приветствуется владение 10-пальцевым слепым методом печати.
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