Переписать текст-из английских субтитров в текст

  1. Биржа фриланса
  2. Транскрибация
Закрыт13 заявок1220 просмотров

Нужно скопировать(списать) текст субтитров-английских в текстовый файл.

500минут видео с субтитрами(20 видео файлов)

за 4-5 дней

4 года назад
DenisTsu
Денис 
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