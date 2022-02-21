Транскрибация аудиофайлов

Нужно прослушать отрывок и переписать текстом то, что говорит певица, чтобы автора и название этой песни можно было найти в поисковике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть аудио файлы в Телеграмм канале по астрологии. Нужен текстовый вариант
Общее кол-вл 100-120 мин.
Срок неделя примерно
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