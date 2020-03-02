Транскрибация холодных звонков кол центра

Добрый день!

Ссылка на аудио:

https://80.77.35.77:10100/s/tJpfPWSnngpyDCD

Пароль: ComusK123

В файлах записи разговоров колл центра с клиентами

В основном 2 участника М-Менеджер и З- Заказчик, где то добавляется 3 участник(принимающий решение)

Хочу получить транскрибацию звонков в формате

М: Добрый день

P: Спасибо не надо

И хотелось бы разделить на 2 папки

1) Там где исход удачный:

Отправили предложение

Попросили перезвонить специалиста

О чём то договорились

2) Там где не удачный, где не договорились ни о чём

Напишите сколько сможете напечатать в минутах до конца субботы? всего 820 минут аудио.

Жду предложений!