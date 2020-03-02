Транскрибация холодных звонков кол центра

Необходимо транскрибировать 5 видео ( профессональная съемка, диалог врачей-профессоров) длительностью по 60 минут в среднем каждое с указанием авторов слов. Пишите, пожалуйста, с указанием сроков выполнения и цену.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ссылка на аудио:
https://80.77.35.77:10100/s/tJpfPWSnngpyDCD
Пароль: ComusK123
В файлах записи разговоров колл центра с клиентами
В основном 2 участника М-Менеджер и З- Заказчик, где то добавляется 3 участник(принимающий решение)
Хочу получить транскрибацию звонков в формате
М: Добрый день
P: Спасибо не надо
И хотелось бы разделить на 2 папки
1) Там где исход удачный:
- Отправили предложение
- Попросили перезвонить специалиста
- О чём то договорились
Напишите сколько сможете напечатать в минутах до конца субботы? всего 820 минут аудио.
Жду предложений!
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