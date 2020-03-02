Транскрибация видео в текст

ТранскрибацияЗакрыт55 заявок1108 просмотров
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Необходимо транскрибировать 5 видео  ( профессональная съемка, диалог врачей-профессоров) длительностью по 60 минут в среднем каждое с указанием авторов слов. Пишите, пожалуйста, с указанием сроков выполнения и цену.

4 года назад
guest_15839578360136
4 года в сервисе
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4 года назад