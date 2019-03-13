База данных прямых работодателей в ЕС (26 стран)

Управление продажамиЗакрыт4 заявки124 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен поиск и пополнение базы данных. Нужны прямые работодатели, партнеры в ЕС.

5 лет назад
225566
28 летУзбекистан
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Менеджер по продажам в сфере информационных технологий

    Всем здравствуйте!  Рад предложить вам следующую вакансию, которая   подойдет только тем, кто готов активно действовать и развиваться для достижения результата!  Все делается по телефону и электронной почте из любого города! Не имеет значения из какого Вы города;   Куда-то ездить ...

    Управление продажаминет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Поиск и отправка предложений на англ. клиентам сервиса

    $700

    В стартап ConferenceCast.tv на разовый проект требуется человек со знанием английского языка, опытом поиска информации и деловой переписки. Проект помогает организаторам профессиональных оффлайн-конференций, форумов, симпозиумов и тд расширять их аудиторию через продажу и распространение видеозаписей ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Call-менеджер: Пригласить посетителей на мероприятие

    Ищем call-менеджера, который готов качественно выполнять каждый звонок и стать голосом масштабного мероприятия. Срок проекта: с 13.03.2019 по 29.03.2019 Что нужно делать: Необходимо обзвонить базу потенциальных посетителей и пригласить их на конференцию. В среднем совершается 100 диалогов ...

    Управление продажами3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Холодный обзвон базы аптек, сгенерировать лиды

    Необходимо обзвонить базу контактов (дадим), рассказать наш оффер и снять интерес. Тех, кто заинтересовался, передать нам в качестве лидов. Много где понадобится выход на ЛПР, т.к. телефоны публичные. Наши клиенты - аптеки. Мы предлагаем им размещение ...

    Управление продажами6 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настроить систему лидогенерации

    Цель лидогенерации   1. Покупка очков и обучения   2. Запись приехать в офис примерить очки   3. Регистрация на сайте и прохождение бесплатного курса   4. Подписка на рассылку, вступить в группы вк и фб   Основные каналы соц сети и контекст.   Ссылка на сайт, ...

    Управление продажами2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Необходимо обзвонить клиентов

    Здравствуйте. Необходим обзвонить юридических лиц на предмет продажи услуг строительной лаборатории (испытания бетона) - для строительных компаний и строительной экспертизы - для юридических фирм. Заинтересовавшимся клиентам высылать КП. Специфику расскажу, скриптов и базы нет. Регион: Екатеринбург и УрФО. Обязательные ...

    Управление продажами2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • PR мероприятия для продвижения новой книги.

    Необходимо продвижение новой книги.Продвижение нужно с целью ее дальнейшей продажи через Интернет площадки (торгующие книгами) и через торговые книжные сети – магазины. Автор книги публике пока не известен. Тематика книги – познание себя, самосовершенствование, бизнес направление. Пока она ...

    Управление продажами3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • 1000 звонков теплым клиентам (тренинговый бизнес)

    Клиенты, как правило, радызвонкам, негатива практически нет. Но нужно доводить до продажи, выявлять потребности, прорабатывать возражения и т.д.  Сфера -продажа эксклюзивных тренинговых программ (живых семинаров и видеозаписей). Тематика - психология. ﻿Звонки через нашу IPтелефонию и CRM (которая избавит вас ...

    Управление продажами5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад