Менеджер по поиску клиентов

Управление продажамиЗакрыт9 заявок1142 просмотра
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Требуется найти клиентов для психолога. Клиенты могут быть с любого города или с любой страны. Главное условие-русскоговорящие. Оплата сдельная за каждого клиента, либо фикс, либо сами накинете сколько нужно. При долгосрочном сотрудничестве, если состоится, в дальнейшем - отчисления за каждую сессию с клиентом.

Более подробно расскажу выбранному исполнителю.

3 года назад
tytovanata
Наталья 
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад