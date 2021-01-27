Менеджер по поиску клиентов

Моделирование процессов жизненного цикла продукции при помощи CASE-средств, срок-2 недели.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется найти клиентов для психолога. Клиенты могут быть с любого города или с любой страны. Главное условие-русскоговорящие. Оплата сдельная за каждого клиента, либо фикс, либо сами накинете сколько нужно. При долгосрочном сотрудничестве, если состоится, в дальнейшем - отчисления за каждую сессию с клиентом.
Более подробно расскажу выбранному исполнителю.
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