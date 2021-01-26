Настройка магазина на Авито и Юле

Ищем специалиста по настройке магазина на Авито и Юле.

Нужно будет обновить текущие объявления и запустить получение трафика.

Цель - получение целевых заявок.

Это проект не на один запуск.

Мы ищем партнера для постоянного сотрудничества. Необходимо будет постоянно мониторить результаты работы Авито и Юлы, предоставлять статистику, улучшать результаты.

Оплата договорная

Если у вас есть результативные кейсы, пишите/откликайтесь, продолжим общение.