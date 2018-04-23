Проанализировать рынок IT Услуг

Направления:

Сервисный центр

Ремонт ноутбуков

Абонентское обслуживание

Установка видео наблюдения

Заправка картриджей

Что нужна получить

- Сравнение цен конкурентов по направлениям (представить в виде таблицы. (Т.е. в каждом направлении есть набор услуг, надо сравнить цены: направление-копания/услуга-цена)

- Получить их Коммерческие предложения, Маркетинг Кит их компании, Договора

- Сравнить сами компании и их предложения, как они отстраиваются друг от друга. (Почему я должен платить вам если у конкурента тоже самое и дешевле). Представить в виде таблицы с оценкой по 5ти бальной шкале.

- Гео: Москва

Совсем глубокий анализ не нужен, компаний 10-15 (5 лидеры рынка, 5 средние компании, 5 мелкие/частники). Нужно понимание их ценообразования и того как компании пытаются отстроится от конкурентов (на что делают акцент)