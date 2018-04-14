Сделать холодный прозвон с целью продажи.

Найти трех людей которые купят базу поставщиков.
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Нужно прозвонить базу и продать услугу лидогенерации.За продажу готов платить +1000р.Всего 36 городов, в каждом от нескольких сотен до 1000 компаний.Цена услуги 9990р.Или предлагайте свои варианты.Телефонию с записью разговоров и статистикой предоставлю.От вас наличие гарнитуры, и большое желание продавать.
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