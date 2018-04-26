Нужно прозвонить базу и продать услугу лидогенерации.За продажу готов платить +1000р.Всего 36 городов, в каждом от нескольких сотен до 1000 компаний.Цена услуги 9990р.Или предлагайте свои варианты.Телефонию с записью разговоров и статистикой предоставлю.От вас наличие гарнитуры, ...
Супер-менеджер по приему и обработке заказов в интернет магазин
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду интернет -магазина белья и домашней одежды ищется менеджер!
Описание вакансии:
-удаленная работа
-график работы : с 9 до 18 по мск, пн-пт
-прием и обработка заказов(2-5 в день), размещение заказов у поставщиков
и в курьерской службе, добавление новых товаров (в небольшом объеме), отчетность
Требования:
-ЖЕНЩИНА, 25-45. Без маленьких детей(мы очень любим детей, но мамам такая работа не подходит)
-приятный голос, неконфликтный характер, стрессоустойчивость(!!)
-нужно всегда быть у компьютера, когда заказ приходит или поступает звонок.
-наличие современного компьютера и смартфона, стабильный скоростной интернет.
-большой плюс: наличие опыта в продажах!
-несомненный плюс, умение улаживать возможные затруднения с клиентом, уточнить его потребности, работать с возражениями, подобрать товар на замену - любой контакт с клиентом в идеале должен приводить к заказу
уровень зп: 15-25000 руб. (фикс+% от продаж)
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