Супер-менеджер по приему и обработке заказов в интернет магазин

$250
Управление продажамиЗакрыт14 заявок404 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В команду интернет -магазина белья и домашней одежды ищется менеджер!

Описание вакансии:

-удаленная работа

-график работы : с 9 до 18 по мск, пн-пт

-прием и обработка заказов(2-5 в день), размещение заказов у поставщиков

и в курьерской службе, добавление новых товаров (в небольшом объеме), отчетность

Требования:

-ЖЕНЩИНА, 25-45. Без маленьких детей(мы очень любим детей, но мамам такая работа не подходит)

-приятный голос, неконфликтный характер, стрессоустойчивость(!!)

-нужно всегда быть у компьютера, когда заказ приходит или поступает звонок.

-наличие современного компьютера и смартфона, стабильный скоростной интернет.

-большой плюс: наличие опыта в продажах!

-несомненный плюс,  умение улаживать возможные затруднения с клиентом, уточнить его потребности, работать с возражениями, подобрать товар на замену - любой контакт с клиентом в идеале должен приводить к заказу

уровень зп: 15-25000 руб. (фикс+% от продаж)

6 лет назад
CABA
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Сделать холодный прозвон с целью продажи.

    Нужно прозвонить базу и продать услугу лидогенерации.За продажу готов платить +1000р.Всего 36 городов, в каждом от нескольких сотен до 1000 компаний.Цена услуги 9990р.Или предлагайте свои варианты.Телефонию с записью разговоров и статистикой предоставлю.От вас наличие гарнитуры, ...

    Управление продажами3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Холодный обзвон

    $16

    1. Найти 100 баз контактов малого и среднего бизнеса по всей России, и выйти на лицо принимающее решение.  2. Сделать холодный обзвон контактов в целях продажи услуги по настройке рекламы. Скрипты звонков выбираете сами.  3. По окончании ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Собрать базу потенциальных партнеров

    Здравствуйте,  Интересует исполнитель, который соберет базу работающих предприятий, компаний, интернет магазинов и т.д. в разрезе интересующих сегментов: Реализаторы напольных покрытий (ламинат, линолеум, ковролин) Реализаторы теплых полов Застройщики которые продают квартиры и дома с ремонтом Территория покрытия - Украина.

    Управление продажами1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать Акцию для продвижения товара.

    Здравствуйте, Нужно разработать акцию для группы товаров "Теплый пол" Основная товарная группа - Инфракрасная пленка С ассортиментом можно ознакомиться на сайте официального интернет магазина. Solray.com.ua Единственное условие что бы эту акцию можно было применить для нашей розницы и для ...

    Управление продажами1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Требуется собрать перечень производителей светодиодов

    Требуется собрать перечень производителей [u]светодиодов[/u] с излучением в[u] UVC[/u]-спектре (желательная длина  волны [u]253,7 nm[/u]). Данные светодиоды используются [u]для стерилизации воды и воздуха[/u]. Предположительно производители находятся в Китае и США. В результате должно быть предоставлено: 1. Адрес, телефон, сайт производителя. 2. Письмо от производителя с указанием ...

    Управление продажами3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Обзвонить потенциальных клиентов по Англии

    Для ИТ-проекта нужно обзвонить потенциальных клиентов по Англии и(или) США с целью конечной продажи продукта. Поэтому нужен человек со свободным Английский и опытом в продажах, который может справиться с поставленной задачей. Подробности при личной беседе. ...

    Управление продажами1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Выполнение заданий по звонкам и переписке.

    Доброго времени суток, уважаемые. Система такова: мы с вами выбираем циклично два будних дня в неделю, по которым будем сотрудничать, а также объем работы. Задание могут быть трех типов: 1. Телефонный разговор, по предоставленной схеме. 2. Имейл переписка. 3. Поиск ...

    Управление продажами4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад