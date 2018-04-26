Супер-менеджер по приему и обработке заказов в интернет магазин

В команду интернет -магазина белья и домашней одежды ищется менеджер!

Описание вакансии:

-удаленная работа

-график работы : с 9 до 18 по мск, пн-пт

-прием и обработка заказов(2-5 в день), размещение заказов у поставщиков

и в курьерской службе, добавление новых товаров (в небольшом объеме), отчетность

Требования:

-ЖЕНЩИНА, 25-45. Без маленьких детей(мы очень любим детей, но мамам такая работа не подходит)

-приятный голос, неконфликтный характер, стрессоустойчивость(!!)

-нужно всегда быть у компьютера, когда заказ приходит или поступает звонок.

-наличие современного компьютера и смартфона, стабильный скоростной интернет.

-большой плюс: наличие опыта в продажах!

-несомненный плюс, умение улаживать возможные затруднения с клиентом, уточнить его потребности, работать с возражениями, подобрать товар на замену - любой контакт с клиентом в идеале должен приводить к заказу

уровень зп: 15-25000 руб. (фикс+% от продаж)