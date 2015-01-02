Аудит и аналитика бизнес-процессов (IT, B2B)

Необходимо провести аудит ряда бизнес-процессов в сфере IT и потребительской лояльности, предложить решения по их оптимизации и контролю качества.

Мы - B2B-компания, занимающаяся CRM и программами лояльности. (Оборот - 5-10 млн руб. в год.)

В рамках нескольких проектов организуем работу CRM-систем (сбор данных, их аналитика, сегментация, обратная связь, маркетинговые решения), поддержку и развитие сайтов, поддержку по проведению специализированных вебинаров, новостные рассылки и пр. Наши цели - наладить системный сбор и оценку ключевых показателей, организовать эффективную работу с Big Data (сегментация, разработка активностей), усилить общую эффективность применяемых инструментов. Офис находится в Москве.