Специалист по развитию форумов и продаже рекламы на них

Управление проектамиЗакрыт16 заявок462 просмотра
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Требуется человек для развития форумов, написанных на движке SMF. Тематика: новостройки Москвы и Подмосковья.

Что нужно будет делать:

- Администрирование форумов

- Раздача прав модераторов, решение конфликтных ситуаций между пользователями

- Настройка новых форумов

- Постановка задач постерам при наполнении комментариями новых форумов, контроль их работы

- Заказ статей на биржах для продвижения новых форумов

- Обработка фотографий (оптимизация, водяные знаки и т. д.) и их последующее размещение в форумах

- Продажа рекламы (ответы на письма рекламодателей, отслеживание сроков размещения, контроль оплаты рекламы).

- Взаимодействие с рекламодателями происходит только в онлайн.

- Ответы на письма присланные через форму обратной связи.

Что нужно знать/уметь:

- Базовые знания html

- Хорошие знания форумного движка SMF, Умение настраивать форумы на этом движке, устанавливать моды.

- Понимание как работает связка php + mysql

- Умение грамотно писать письма на русском языке

- Инициативность в работе, желание предлагать новые идеи в развитии проектов.

Условия: 3-4 часа в день, удаленная работа. Если Вы к тому же знаете что такое Drupal и основные принципы его работы, то это будет большим преимуществом.

Оплата:

12000 руб. в мес + 20% от продажи рекламы на форумах.

Местонахождение кандидата значения не имеет.

9 лет назад
pl2006
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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