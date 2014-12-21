Требуется администрирование группы ВКонтакте. Тематика - рок музыка. Задачи - находить и несколько раз в день постить в группе информацию из мира рок музыки. Дни рождения и дни смерти музыкантов (википедия в помощь), выходы новых альбомов и и т.п. Интересует, что бы скорость была одна новость в час.

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