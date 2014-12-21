Нужен человек который будет находить обучающие курсы по заработку. Можно пойти двумя путями: Исполнитель ищет авторов и просит их написать обучающий курс. Исполнитель ищет курсы с правами перепродаж, я их выкупаю. Обучающие курсы могут быть в любом формате, актуальные, ...
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Требуется администрирование группы ВКонтакте. Тематика - рок музыка. Задачи - находить и несколько раз в день постить в группе информацию из мира рок музыки. Дни рождения и дни смерти музыкантов (википедия в помощь), выходы новых альбомов и и т.п. Интересует, что бы скорость была одна новость в час.
Стоимость и предложения
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