Контент-менеджер по фильмам (с замашками менеджера проекта)

Ищу контент-менеджера для ресурса с фильмами под мобильные телефоны и планшеты.

Нужно будет следить за текущими новинками фильмов, своевременно добавлять новый, следить за обновлениями.

Требования:

Внимательность к мелким деталям, аккуратность.

Работа длительная от полугода.

нужно будет добавлять 26 фильмов в неделю:

пн-вт -7 фильмов

ср-чт - 9 фильм

пт-вс - 10 фильмов

Обновление одного фильма - 20руб

Добавление одного фильма - 30руб

в начале возьму на тестовый период 1 месяц, с 50% ценой за добавленный фильм.

так же есть дополнительно оплачиваемые работы:

- добавление анонсов (новинок фильмов)

- слежение (модерация) комментариев

- рекламирование сайта на других тематических ресурсов

что я от вас ожидаю:

- вы маньяк фильмов, и каждый день смотрите по 1 новому фильму

- в курсе, что происходит в мире кино

- можете предложить интересные идеи для развития проекта

- можете самостоятельно находить ресурсы откуда брать новые интересные фильмы

- обязательно наличие iphone или ipad

- минимальные знания html