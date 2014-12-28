Требуется администрирование группы ВКонтакте. Тематика - рок музыка. Задачи - находить и несколько раз в день постить в группе информацию из мира рок музыки. Дни рождения и дни смерти музыкантов (википедия в помощь), выходы новых ...
Контент-менеджер по фильмам (с замашками менеджера проекта)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу контент-менеджера для ресурса с фильмами под мобильные телефоны и планшеты.
Нужно будет следить за текущими новинками фильмов, своевременно добавлять новый, следить за обновлениями.
Требования:
Внимательность к мелким деталям, аккуратность.
Работа длительная от полугода.
нужно будет добавлять 26 фильмов в неделю:
пн-вт -7 фильмов
ср-чт - 9 фильм
пт-вс - 10 фильмов
Обновление одного фильма - 20руб
Добавление одного фильма - 30руб
в начале возьму на тестовый период 1 месяц, с 50% ценой за добавленный фильм.
так же есть дополнительно оплачиваемые работы:
- добавление анонсов (новинок фильмов)
- слежение (модерация) комментариев
- рекламирование сайта на других тематических ресурсов
что я от вас ожидаю:
- вы маньяк фильмов, и каждый день смотрите по 1 новому фильму
- в курсе, что происходит в мире кино
- можете предложить интересные идеи для развития проекта
- можете самостоятельно находить ресурсы откуда брать новые интересные фильмы
- обязательно наличие iphone или ipad
- минимальные знания html
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