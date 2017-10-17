Финансист-математик для научного проекта

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт3 заявки238 просмотров

Крупные игроки используют поводы («дешёвый разговор») дляобъяснения своих действий последователям

Интрига: Какие поводы используют крупные игроки для объяснения своих действийпоследователям?

Тезис: Незначительные (или с неизвестными силами) новости,вызывающие резкие движения на бирже, являются информационными поводами, а не

причинами (например, закрытие небольшой шахты оказывает существенное влияние на

движение цен)

Задачи:

Cоставить картину информационных поводов –выделить группы факторов (политические, системные, спрос/предложение)·      

 Сопоставить информационные поводы с интерпретацией аналитиков·     

  Выявить корреляцию сильных движений с группамифакторов

Методология:

Выбрать исторический период (от 1 до 10 лет)·    

Выбрать фондовые биржи      

Выбрать инструменты (индексы, валюты, товары (в первую очередь, металлы)) – определить через систему критериев

8 лет назад
guest_15082530096051
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8 лет назад

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