Здравствуйте Нужно доработать сайт http://youla.biz/ до такого уровня http://boplus.ru/ 1. Должно генерироваться титлы, описание и ключевики для рубрик и подрубрик определенного города. Например для Москва - Недвижимость. Недвижимость ...
Финансист-математик для научного проекта
Крупные игроки используют поводы («дешёвый разговор») дляобъяснения своих действий последователям
Интрига: Какие поводы используют крупные игроки для объяснения своих действийпоследователям?
Тезис: Незначительные (или с неизвестными силами) новости,вызывающие резкие движения на бирже, являются информационными поводами, а не
причинами (например, закрытие небольшой шахты оказывает существенное влияние на
движение цен)
Задачи:
Cоставить картину информационных поводов –выделить группы факторов (политические, системные, спрос/предложение)·
Сопоставить информационные поводы с интерпретацией аналитиков·
Выявить корреляцию сильных движений с группамифакторов
Методология:
Выбрать исторический период (от 1 до 10 лет)·
Выбрать фондовые биржи
Выбрать инструменты (индексы, валюты, товары (в первую очередь, металлы)) – определить через систему критериев
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