Исследовать существующую ин-фу про парфюмы и предложить свои идеи

Управление проектамиЗакрыт4 заявки417 просмотров
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Проект для компании-производителя

Оценка по количеству релевантных идей и простоты их изложения

3 года назад
melancholy_hill
Кристина 
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад