Доброго времени суток ваша задача связываться с разными компаниями (интернет магазинами и прочим интернет бизнесом) у которых есть уже оборот средств и предложить возможность покупки , узнать какие показатели у них по обороту и доходу. Если ...
Рабочая область Провести небольшой анализ ниши и конкурентов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Не комплексный и не обширный анализ, не требую провести полное маркетинговое исследование, но нужно понимать что и кто есть на рынке.Задание до 13.02.2021Можно студентам.Ниша конструирование оборудование машиностроительной отрасли (химическая, нефтехимическая, пищевая, можно задеть металлоконструкции и станки частично), не радио, не ракеты, не робототехника. Не уверен можем ли рассматривать комплексные предприятия по изготовлению, но КБ у них точно есть, услуги на проектирование тоже есть.Рынок:
- тенденции (растет, падает), если есть суммы будет плюсом
- динамика целевых сегментов
- потребность рынка
- сегментация по регионам каналам
- география рынка
- демография рынка
- продукты и услуги, какая цена, какие портфели у конкурентов, какие затраты кто несет
- какие поставщики, какая дистрибуция, точки, площадки, партнеры
- кто есть
- запросить (позвонить) за прайс лист, какое ценообразование, какие акции есть
- изучить конкурента
- посчитать и предположить динамику, прикинуть
- тренды роста? ожидание? сегменты на рынке?
- доли рынка конкурентов? средние, малые и т.д.
- конкурентное преимущество у конкурентов против вас
- какое покупательское поведение потребителей (как покупают, как выбирают, как ведут)
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