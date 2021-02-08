Рабочая область Провести небольшой анализ ниши и конкурентов

Не комплексный и не обширный анализ, не требую провести полное маркетинговое исследование, но нужно понимать что и кто есть на рынке.Задание до 13.02.2021Можно студентам.Ниша конструирование оборудование машиностроительной отрасли (химическая, нефтехимическая, пищевая, можно задеть металлоконструкции и станки частично), не радио, не ракеты, не робототехника. Не уверен можем ли рассматривать комплексные предприятия по изготовлению, но КБ у них точно есть, услуги на проектирование тоже есть.Рынок:

тенденции (растет, падает), если есть суммы будет плюсом

динамика целевых сегментов

потребность рынка

сегментация по регионам каналам

география рынка

демография рынка

продукты и услуги, какая цена, какие портфели у конкурентов, какие затраты кто несет

какие поставщики, какая дистрибуция, точки, площадки, партнеры

кто есть

запросить (позвонить) за прайс лист, какое ценообразование, какие акции есть

изучить конкурента

посчитать и предположить динамику, прикинуть

тренды роста? ожидание? сегменты на рынке?

роста? ожидание? сегменты на рынке? доли рынка конкурентов? средние, малые и т.д.

конкурентное преимущество у конкурентов против вас

какое покупательское поведение потребителей (как покупают, как выбирают, как ведут)