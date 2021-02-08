Рабочая область Провести небольшой анализ ниши и конкурентов

$200
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Не комплексный и не обширный анализ, не требую провести полное маркетинговое исследование, но нужно понимать что и кто есть на рынке.Задание до 13.02.2021Можно студентам.Ниша конструирование оборудование машиностроительной отрасли (химическая, нефтехимическая, пищевая, можно задеть металлоконструкции и станки частично), не радио, не ракеты, не робототехника. Не уверен можем ли рассматривать комплексные предприятия по изготовлению, но КБ у них точно есть, услуги на проектирование тоже есть.Рынок:

  • тенденции (растет, падает), если есть суммы будет плюсом
  • динамика целевых сегментов
  • потребность рынка
  • сегментация по регионам каналам
  • география рынка
  • демография рынка
  • продукты и услуги, какая цена, какие портфели у конкурентов, какие затраты кто несет
  • какие поставщики, какая дистрибуция, точки, площадки, партнеры
Конкуренты:
  • кто есть
  • запросить (позвонить) за прайс лист, какое ценообразование, какие акции есть
  • изучить конкурента
  • посчитать и предположить динамику, прикинуть
  • тренды роста? ожидание? сегменты на рынке?
  • доли рынка конкурентов? средние, малые и т.д.
  • конкурентное преимущество у конкурентов против вас
  • какое покупательское поведение потребителей (как покупают, как выбирают, как ведут)
Важно по конкурентам не просто гуглить, их там особо нет - а в каталогах поискать и прозвонить.Провести анализ 5 конкурентных сил портераКакие есть критерии конкуренций в сфере?Продукты, цены, коммуникации, обслуживание, работа с клиентами, возврат клиентов, жалобы, точки продаж, покрытие, конвершн рейт, гугл статистика.Рынок в Украине.Это не интернет маркетинг, хотя данные есть в интернет ресурсах.Должны быть цифры, источники данных, качественный анализ с аргументами, а не просто - "рынок есть, растет на 10%, есть спрос" - нужны аргументы... хорошо обзвонить (узнать все что можно, претвориться клиентом) потенциальных конкурентов, не только прямых но и что есть на разных производствах, которые подходят под нишу. постепенно скидывать инфу. буду давать обратную связь. ну и успеть к 13 числу. и что нет ничего не принимается.
3 года назад
Yaroslav7777
Ярослав 
20 летУкраина
3 года в сервисе
Был
год назад
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