Доброго времени суток

ваша задача связываться с разными компаниями (интернет магазинами и прочим интернет бизнесом) у которых есть уже оборот средств и предложить возможность покупки , узнать какие показатели у них по обороту и доходу. Если цена будет адекватной, и бизнес хороший, буду рад его приобрести. В основном интересны проекты в начальных стадиях их развития дабы можно было внести путные изменения и довести к полному потенциалу.

Исполнителю могу предложить оплату за поиск возможностей и % от суммы сделки, процент будет зависеть от того насколько хороша возможность. Сумма которую готов заплатить за один бизнес до 300 000 долларов, больше только в случае очень хорошей возможности, ибо иначе проект на слишком продвинутой стадии развития, что ограничит планку масштабирования.

Работать буду всего лишь с одним человек который сможет посвятить этому значительную часть времени.

От вас, определенно Английский язык на уровне B2+

Понимание работы бизнеса и основных терминов

Жду заявок от амбициозных людей, и начинаем)