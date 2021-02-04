Добрый день. Находимся в поиске специалиста, который владеет знаниями тонкостей работы Битрикс24, а также имеет хороший опыт в разработке модулей. Необходимо разработать модуль для загрузки базы лидов по критериям, а также модуль для формирования ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток
ваша задача связываться с разными компаниями (интернет магазинами и прочим интернет бизнесом) у которых есть уже оборот средств и предложить возможность покупки , узнать какие показатели у них по обороту и доходу. Если цена будет адекватной, и бизнес хороший, буду рад его приобрести. В основном интересны проекты в начальных стадиях их развития дабы можно было внести путные изменения и довести к полному потенциалу.
Исполнителю могу предложить оплату за поиск возможностей и % от суммы сделки, процент будет зависеть от того насколько хороша возможность. Сумма которую готов заплатить за один бизнес до 300 000 долларов, больше только в случае очень хорошей возможности, ибо иначе проект на слишком продвинутой стадии развития, что ограничит планку масштабирования.
Работать буду всего лишь с одним человек который сможет посвятить этому значительную часть времени.
От вас, определенно Английский язык на уровне B2+
Понимание работы бизнеса и основных терминов
Жду заявок от амбициозных людей, и начинаем)
- Похожие заказы
- Управление проектами3 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть несколько штатных расписаний разных компаний нужно их проанализировать и сделать одну организационную структуруУправление проектами15 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день! Требуется человек в чьи обязанности будет входить: 1. Проверка факта наличия отчетности по проектам, от сотрудников, от подрядчиков. 2. Проверка и контроль сроков выполнения задач по проекту, общение с сотрудниками и подрядчиками. 3. Приемка задач ...Управление проектами25 заявокЗакрыт3 года назад
1. Найти 5 примеров мест (кафе, коворкинги, антикафе) для игр CashFlow на м. Чистые Пруды в 5-7 минутах ходьбы от метро. Позвонить и узнать, есть ли возможность забронировать стол и провести там игру и узнать ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт3 года назад
Коллеги, добрый день! Нужна консультация по скайпу/зуму с человеком, у которого есть опыт работы в компании, которая занималась или занимается разработкой ПО, веб-приложений, мобильных приложений (особенно интересуют кроссплатформенные), систем автоматизации на заказ или какого-нибудь программного обеспечения ...Управление проектами5 заявокЗакрыт3 года назад
В сетевом автоматизированным контакт-центре нужна консультация и разработка whitepaper для ICO.Управление проектами2 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется специалист по разработке полноценного бизнес плана. Сфера деятельности специфическая (подводно - технические работы, работы по очистке акватории водоемов). В написании бизнес планов я не силен, зато отлично разбираюсь в сути вопроса. Поэтому гарантирую быстрое предоставление необходимой ...Управление проектами9 заявокЗакрыт3 года назад
[b]Ассистент директора ИТ компании удаленно, или в офисе, гибкий график. [/b] SmartExpert — это SaaS продукт, он-лайн платформа для организации корпораптивного обучения. Среди наших клиентов топ компании Украины, России и стран СНГ, Евросоюза и других стран. Пример: ...Управление проектами12 заявокЗакрыт3 года назад
Необходим аналитик бизнес-процессов, прежде всего знающий производство. Работающий с 1C ERP (знание Паруса – как плюс). Операционный специалист, который работает над функционалом сам, руками. Работа в команде. Описание проекта: производственная компания – завод, машиностроение. Необходим анализ того, что есть ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт3 года назад
Ищем специалиста, который может разработать для нас технологические карты (ТК) (инструкции и регламенты на исполнение) на разработку бизнес процессов – общего и для составления под конкретные ниши и типы продаж, настройка CRM под конкретные нишы, ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт3 года назад