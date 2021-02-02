Разработка для Битрикс24

Всем привет. Нужен или Бизнес-Аналитик или Экономист аналитик. Нужно написать бизнес план для старт-апа. Готовность подписать SLA (Договор о не разглашении). Допускается писать на Русском или Украинском языке. Структура бизнес плана тут: https://docs.google.com/document/d/164EXCcyfgVAX3XGfNprirXaH-r3yT4XndDYCb0AFRpQ/edit?usp=sharing После выбора того кто сделает, будет выдан доступ ...