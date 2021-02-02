Разработка для Битрикс24

Есть несколько штатных расписаний разных компаний нужно их проанализировать и сделать одну организационную структуру
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Находимся в поиске специалиста, который владеет знаниями тонкостей работы Битрикс24, а также имеет хороший опыт в разработке модулей.
Необходимо разработать модуль для загрузки базы лидов по критериям, а также модуль для формирования отчетов по лидам.
За всеми подробностями пишите, отправлю ТЗ. Условия обсуждаемы.
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