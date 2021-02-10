Помочь составить несколько отчётов.

Срочно ищу профессиональных ПМов, т.к. сами уже замучался налаживать взаимодействие между программистами и клиентом. Программисты хотят программировать, а клиент хочет общения. Нужны ПМы (знакомые с программированием - обязательно укажите какой у вас опыт в программировании), которые ...
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