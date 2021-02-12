Не комплексный и не обширный анализ, не требую провести полное маркетинговое исследование, но нужно понимать что и кто есть на рынке.Задание до 13.02.2021Можно студентам.Ниша конструирование оборудование машиностроительной отрасли (химическая, нефтехимическая, пищевая, можно задеть металлоконструкции ...
Проектный менеджер - посредник между клиентом и программистом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Срочно ищу профессиональных ПМов, т.к. сами уже замучался налаживать взаимодействие между программистами и клиентом.
Программисты хотят программировать, а клиент хочет общения. Нужны ПМы (знакомые с программированием - обязательно укажите какой у вас опыт в программировании), которые поймут и клиента и программистов.
Пишем мы софт под мобильные и веб-проекты для клиентов из ЕС и СНГ, США.
Ваши задачи:- пинать пинать и еще раз пинать. - обеспечивать клиенту бесперебойную поставку человеко-часов программистов (то есть когда кто-то заболел\ не вышел на работу \ собака съела компьютер - вы оперативно подбираете из нашего пула замену и ставите на проект).- следить, чтобы дело не доходило до батхерта клиента.- сглаживать батхерт клиента.- вести еженедельную отчетность.- уметь оперативно делать предварительные (простые) технические задания. То есть переводить с языка клиента на язык программистов.- быть на связи “всегда”.
Предполагается плодотворная работа на долгий срок, 5+ лет. С постоянной загрузкой минимум на 30 часов в неделю для вас.
В заявке укажите какие часовые ставки, сколько часов можете нам продать в ближайшую неделю. В качестве испытания даем тестовые задания по переводу с “клиентского” языка на “технарский”. Выполнение тестов оплачиваем. Всего тестовых заданий мы готовы дать на 80-100 часов в первый месяц.
Вся работа только через трекер HUBSTAFF (доступ предоставлю). Трекер делает скриншоты каждые несколько минут, отправляет их к нам на сервер. Оплата строго по времени на трекере. Если вы хотите с нами работать, укажите в вашей заявке "меня устраивает работа по трекеру" (проверка на р о б о т а) и обязательно желаемую часовую ставку.
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