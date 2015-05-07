Менеджер проектов

Основные требования:

На данный момент ищем менеджера по поиску клиентов для работы на odesk и elance.

Испытательный срок - 2 недели.

Основные условия - взять пару-тройку интересных проектов в оборот. Работа у нас по проектная. Расчёт по факту - % с каждого сданного проекта (15-20%).

Нам необходимы менеджеры по продажам для поиска и передачи проекта на производство. Необходимо будет искать и в дальнейшем сопровождать заказчиков, контролировать ход работ от стадии подачи заявки на фриланс-площадке до старта проекта.

О нас

Наша компания осуществляет разработку, внедрение и сопровождение web-решений, ориентированных на корпоративное использование. Мы создаем сложные корпоративные системы, ориентированные на оптимизацию бизнеса. Наша компания разрабатывает проекты с нуля, от идеи до функциональных многосайтовых систем, сопровождает их и развивает. В своей работе мы ориентируется на долгосрочные проекты и готовы взяться за действительно большие и действительно сложные проекты.

Есть определённый свод параметров и правил, по которым определяем что брать.

Для распределения и фиксации задач используем Redmine.

Что нужно?

1. Оставлять заявки на проекты на площадках.

2. Общаться с заказчиками со стадии первого контакта до стадии сдачи проекта и дальнейшей поддержки. Преимущественно текстом в skype, иногда звонки, сообщения на площадке, почта.

3. После нахождения клиента и достижения определённых договорённостей, передача проекта в производство.

4. Контролировать ход работ от стадии подачи заявки на фриланс-площадке до старта проекта.

5. Знать английский