Есть сайт с контентом, проиндексирован ПС. Создан на конструкторе, доступа к корню сайта нет. Доступ есть к блоку каждой страницы.

Нужно настроить редирект на новый, этот же сайт, но на другом домене. Перенаправление при помощи meta refresh не подойдет, нужно чтобы серверу отдавался 301 редирект.