Необходимо взять на техническое и информационное обслуживание сайт www.ssk-inform.ru Перечень работ: добавление и изменение текстовой информации; добавление и изменение графической информации; консультирование по вопросам работоспособности сайта; добавление и изменение ...
Настроить редирект
Есть сайт с контентом, проиндексирован ПС. Создан на конструкторе, доступа к корню сайта нет. Доступ есть к блоку каждой страницы.
Нужно настроить редирект на новый, этот же сайт, но на другом домене. Перенаправление при помощи meta refresh не подойдет, нужно чтобы серверу отдавался 301 редирект.
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