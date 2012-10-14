Настроить редирект

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Завершен1 заявка167 просмотров

Есть сайт с контентом, проиндексирован ПС. Создан на конструкторе, доступа к корню сайта нет. Доступ есть к блоку каждой страницы.

Нужно настроить редирект на новый, этот же сайт, но на другом домене. Перенаправление при помощи meta refresh не подойдет, нужно чтобы серверу отдавался 301 редирект.

13 лет назад
fenixvl
61 год
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Joey_Smith
Александр 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена в полном объеме, в оговоренные сроки. Результатом удовлетворен. Спасибо за работу.
По проекту: немного разошлись в понимании правильности кодов ответа сервера. В общих чертах о заказчике: ответственный, пунктуальный. Оплату произвёл вовремя и в полном объёме. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Joey_Smith
Александр 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Специалист по тех. поддержке и продвижению сайта

    Необходимо взять на техническое и информационное обслуживание сайт www.ssk-inform.ru Перечень работ: добавление и изменение текстовой информации; добавление и изменение графической информации; консультирование по вопросам работоспособности сайта; добавление и изменение ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Менеджер проектов

    $1000

    Здравствуйте! Нам в штат требуется менеджер проектов на удаленную работу. Обязанности: Оценка проектов Технические консультации Разработка ТЗ Понимние html, css, js. Условия Белая з/п Трудоустройство по ТКРФ ...

    CSSHTMLJavaScript
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Визуализация процессов интернет-магазина на Visio

    $50

    Нужно на Microsoft Visio или аналоге отобразить бизнес-процессы в интернет-магазине: покупка товаров, отправка товара на почту, наличная оплата/наложные платежи бухгалтерский документо-оборот (получение заказа, выписка накладной, присвоение РПО, оформление возвраты и т.д.) для демонстрации сотрудникам сотрудникам, ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер веб-проектов - удалённо

    На постоянную удалённую работу ищем менеджера веб-проектов. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: --- 1. Полный рабочий день с 9:00 до 18:00. Быть на связи, обладать хорошим интернетом, гарнитурой. 2. Обладать ...

    CSSHTMLPHP
    Управление проектами9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Проджект менеджер

    $2500

    Требуется проджект менеджер для разработки и продвижения группы сайтов Задачи: Подготовка ТЗ из концепций Подбор исполнителей Постановка задач и контроль исполнения Требования: ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер по заказам

    Здравствуйте. Ищу менеджеров по заказам: 2-3 человека. Предпочтения отдаются: Если человек работает только в online (никакой учебы, никакой offline работы). Не потому, что другие плохо работают, а потому, что ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ищу спеца по маркетингу, рекламе.

    Ищу спеца по маркетингу, рекламе, работе с VIP-клиентами Требования к специалисту: 1. Человек должен быть с тонким пониманием, вообще чутко относиться к людям и делам. Различать оттенки и нюансы хорошо. ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется директор с перспективой роста дохода

    $3000

    Требуется директор с перспективой роста дохода от 1000-3000$ и выше, в доле от дохода управляемого бизнеса. Требования: 1. Хорошая математическая подготовка. 2. Знакомство с инет-маркетингом. ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Руководитель проекта по созданию сайта

    $1000

    Необходимо по двум трем сайтам иностранных производителей создать ТЗ для создания сайта продаж этого оборудования на российском рынке. Могу рассмотреть варианты содания сайта "под ключ". www.zero-7.it www.jettboots.com ...

    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Управляющий проектом

    Есть хороший проект http://financeforum.ru , все готово для его успешного продвижения. Но нет совсем на него времени. Ищем человека умеющего развить и поддерживать такой ресурс. Схема монетизации простая: 1. На сайте ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад