Необходимо взять на техническое и информационное обслуживание сайт www.ssk-inform.ru Перечень работ: добавление и изменение текстовой информации; добавление и изменение графической информации; консультирование по вопросам работоспособности сайта; добавление и изменение ...
Визуализация процессов интернет-магазина на Visio
Нужно на Microsoft Visio или аналоге отобразить бизнес-процессы в интернет-магазине: покупка товаров, отправка товара на почту, наличная оплата/наложные платежи бухгалтерский документо-оборот (получение заказа, выписка накладной, присвоение РПО, оформление возвраты и т.д.) для демонстрации сотрудникам сотрудникам, руководству и партнерам, чтобы все понимали какие бизнес-процессы происходят и было понятно кто за что отвечает.
Возможная дополнительная задача связать это с другими программами.
В файле представлена таблица данных процессов.
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