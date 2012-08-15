Визуализация процессов интернет-магазина на Visio

Нужно на Microsoft Visio или аналоге отобразить бизнес-процессы в интернет-магазине: покупка товаров, отправка товара на почту, наличная оплата/наложные платежи бухгалтерский документо-оборот (получение заказа, выписка накладной, присвоение РПО, оформление возвраты и т.д.) для демонстрации сотрудникам сотрудникам, руководству и партнерам, чтобы все понимали какие бизнес-процессы происходят и было понятно кто за что отвечает.

Возможная дополнительная задача связать это с другими программами.

В файле представлена таблица данных процессов.