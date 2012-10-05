Менеджер веб-проектов - удалённо

На постоянную удалённую работу ищем менеджера веб-проектов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

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1. Полный рабочий день с 9:00 до 18:00. Быть на связи, обладать хорошим интернетом, гарнитурой.

2. Обладать опытом работы в веб-сфере, лучше в создании и управлении веб-проектов (понимать, что такое HTML, CSS, PHP, CMS. Зачем нужен дизайн, что такое вёрстка, кроссбраузерность и как это всё связанно с программированием. Что такое делегация домена, для чего нужен хостинг, чем отличается VPS/VDS от обычного хостинга или выделенного сервера и т.д...). В общем — обладать той базой знаний, без которой нельзя быть менеджером веб-проектов.

3. На хорошем уровне знать офисные программы, легко ориентироваться в интернете

4. Обладать базовыми знаниями HTML. Быть способным, например отредактировать текст в HTML-е.

5. Обладать базовыми знаниями Photoshop. Быть способным обрезать картинку, указать стрелкой на ошибку в вёрстке или дизайне, поменять местами информацию на картинке, сохранить и оптимизировать.

6. Грамотная речь и письменность.

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7. САМОЕ ВАЖНОЕ! Обладать огромной само-мотивацией, желанием работать много и результативно. Где не хватает опыта, умений и знаний — подтянем. Важнее этого, желание каждый день развиваться и достигать новых вершин.

Нам не нужны просто исполнители. Нам нужны люди, желающие расти из менеджеров — в управляющих.

ЧТО НУЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ:

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СРАЗУ:

- "Вести" различные проекты (контролировать процесс разработки): общаться с дизайнерами, верстальщиками, программистами, контентщиками, тестировщиками - проверять результат их работы. Следить за качеством разработки, сроками.

- Сдавать работы клиенту, принимать доработки

- Выполнять другие работы, схожей тематики

ПОТОМ:

- Осуществлять пред продажи (общаться с клиентами, принимать от них информацию, обрабатывать её, уточнять детали проектов, готовить сметы и т.д...)

- Разрабатывать Технические Задания

- Формировать команду под проект из имеющихся разработчиков, нанимать новых исполнителей

- Осуществлять допродажи, поддержку клиентов

- Общаться с клиентами, закрывать все "сложные" моменты

- Формализовать, внедрять и улучшать процессы компании

ОБЕЩАЕМ:

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1. Работу в небольшом, но очень интересном и дружном коллективе.

2. Разнообразные задачи и проекты.

3. Зарплату 2 раза в месяц

4. Возможность персонального и профессионального роста, как минимум до руководителя веб-подразделения.

ОТ КАНДИДАТОВ ТРЕБУЕТСЯ:

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1. Максимально полное описание своего опыты, умений и знаний (как если б вы рассказывали о себе на собеседовании в оффлайне)

2. Указать желаемую З/П

3. Оставить свои контактные данные: skype, телефон, е-майл.

Пункты 1-3 - ОТПРАВИТЬ НА Е-МАЙЛ: [email protected] или отписать тут - в проекте

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4. Быть готовым пройти скайп-собеседование в самое ближайшее время.

5. Быть готовым приступить к работе на испытательном сроке (2-4 недели) в самое ближайшее время. Испытательный срок оплачивается.