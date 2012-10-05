Необходимо взять на техническое и информационное обслуживание сайт www.ssk-inform.ru Перечень работ: добавление и изменение текстовой информации; добавление и изменение графической информации; консультирование по вопросам работоспособности сайта; добавление и изменение ...
Менеджер веб-проектов - удалённо
На постоянную удалённую работу ищем менеджера веб-проектов.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
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1. Полный рабочий день с 9:00 до 18:00. Быть на связи, обладать хорошим интернетом, гарнитурой.
2. Обладать опытом работы в веб-сфере, лучше в создании и управлении веб-проектов (понимать, что такое HTML, CSS, PHP, CMS. Зачем нужен дизайн, что такое вёрстка, кроссбраузерность и как это всё связанно с программированием. Что такое делегация домена, для чего нужен хостинг, чем отличается VPS/VDS от обычного хостинга или выделенного сервера и т.д...). В общем — обладать той базой знаний, без которой нельзя быть менеджером веб-проектов.
3. На хорошем уровне знать офисные программы, легко ориентироваться в интернете
4. Обладать базовыми знаниями HTML. Быть способным, например отредактировать текст в HTML-е.
5. Обладать базовыми знаниями Photoshop. Быть способным обрезать картинку, указать стрелкой на ошибку в вёрстке или дизайне, поменять местами информацию на картинке, сохранить и оптимизировать.
6. Грамотная речь и письменность.
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7. САМОЕ ВАЖНОЕ! Обладать огромной само-мотивацией, желанием работать много и результативно. Где не хватает опыта, умений и знаний — подтянем. Важнее этого, желание каждый день развиваться и достигать новых вершин.
Нам не нужны просто исполнители. Нам нужны люди, желающие расти из менеджеров — в управляющих.
ЧТО НУЖНО БУДЕТ ДЕЛАТЬ:
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СРАЗУ:
- "Вести" различные проекты (контролировать процесс разработки): общаться с дизайнерами, верстальщиками, программистами, контентщиками, тестировщиками - проверять результат их работы. Следить за качеством разработки, сроками.
- Сдавать работы клиенту, принимать доработки
- Выполнять другие работы, схожей тематики
ПОТОМ:
- Осуществлять пред продажи (общаться с клиентами, принимать от них информацию, обрабатывать её, уточнять детали проектов, готовить сметы и т.д...)
- Разрабатывать Технические Задания
- Формировать команду под проект из имеющихся разработчиков, нанимать новых исполнителей
- Осуществлять допродажи, поддержку клиентов
- Общаться с клиентами, закрывать все "сложные" моменты
- Формализовать, внедрять и улучшать процессы компании
ОБЕЩАЕМ:
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1. Работу в небольшом, но очень интересном и дружном коллективе.
2. Разнообразные задачи и проекты.
3. Зарплату 2 раза в месяц
4. Возможность персонального и профессионального роста, как минимум до руководителя веб-подразделения.
ОТ КАНДИДАТОВ ТРЕБУЕТСЯ:
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1. Максимально полное описание своего опыты, умений и знаний (как если б вы рассказывали о себе на собеседовании в оффлайне)
2. Указать желаемую З/П
3. Оставить свои контактные данные: skype, телефон, е-майл.
Пункты 1-3 - ОТПРАВИТЬ НА Е-МАЙЛ: [email protected] или отписать тут - в проекте
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4. Быть готовым пройти скайп-собеседование в самое ближайшее время.
5. Быть готовым приступить к работе на испытательном сроке (2-4 недели) в самое ближайшее время. Испытательный срок оплачивается.
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