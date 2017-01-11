ищем проектного менеджера под проект в сфере разработки мобильных приложений и веб проектов.Важно: нужен специалист умеющий работать и общаться с разработчиками. Общением с клиентами у нас занимаются экаунт менеджеры. Если у вас есть опыт ...
Нужен менеджер для интернет-магазина
Нужен менеджер для интернет-магазина интим тематики.
Обязанности:
- подтверждать заказы по телефону
- отвечать на вопросы в чате и соц сетях
Быть доступным с 10 до 18 по будням
Работа удаленная, но желательно чтобы человек был из Киева
Заявки фрилансеров
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