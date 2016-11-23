Нужен специалист, который имеет хороший опыт по управлению репутацией в интернете. По возможности имеет базу собственных аккаунтов(ботов) на различных сайтах (irecommend, otzovic, vseotzivi, ruotziv и т.д.) или имеет базу фрилансеров(офферов) готовых размещать отзывы со ...
Требуется организатор вебинара
Срочно требуется профессиональный организатор вебинара.
Обязанности:
- аудит и оценка лендинга под привлечение ЦА. Консультация
по его улучшению и тестированию на нем ЦА.
- привлечение целевой аудитории на онлайн-вебинар.
(не менее 500 человек посетивших и около 1200 привлеченных)
- предварительное привлечение людей. (сбор ЦА на вебинар посредством
таргет рекламы, facebook, my target и т.д.)
- согласование всех действий с автором и ведущим вебинара.
Если вы считаете, что задача вам по силам и вы действительно хотите
и умеете гарантированно сможете привлечь людей на наш вебинар в течение
короткого времени (обсуждаемо) то оставляйте заявку.
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