Требуется организатор вебинара

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
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Срочно требуется профессиональный организатор вебинара.

Обязанности:

- аудит и оценка лендинга под привлечение ЦА. Консультация

по его улучшению и тестированию на нем ЦА.

- привлечение целевой аудитории на онлайн-вебинар.

(не менее 500 человек посетивших и около 1200 привлеченных)

- предварительное привлечение людей. (сбор ЦА на вебинар посредством

таргет рекламы, facebook, my target и т.д.)

- согласование всех действий с автором и ведущим вебинара.

Если вы считаете, что задача вам по силам и вы действительно хотите

и умеете гарантированно сможете привлечь людей на наш вебинар в течение

короткого времени (обсуждаемо) то оставляйте заявку.

8 лет назад
vetrus78
Виталий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

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