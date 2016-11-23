Требуется организатор вебинара

Срочно требуется профессиональный организатор вебинара.

Обязанности:

- аудит и оценка лендинга под привлечение ЦА. Консультация

по его улучшению и тестированию на нем ЦА.

- привлечение целевой аудитории на онлайн-вебинар.

(не менее 500 человек посетивших и около 1200 привлеченных)

- предварительное привлечение людей. (сбор ЦА на вебинар посредством

таргет рекламы, facebook, my target и т.д.)

- согласование всех действий с автором и ведущим вебинара.

Если вы считаете, что задача вам по силам и вы действительно хотите

и умеете гарантированно сможете привлечь людей на наш вебинар в течение

короткого времени (обсуждаемо) то оставляйте заявку.