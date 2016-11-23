Проектный менеджер под проект

ищем проектного менеджера под проект в сфере разработки мобильных приложений и веб проектов.Важно: нужен специалист умеющий работать и общаться с разработчиками. Общением с клиентами у нас занимаются экаунт менеджеры.

Если у вас есть опыт управления такими проектами, планирования разработки, и

главное менеджмента разработчиками, так что бы проект был сдан

качественном в срок. Вы наш кандидат.

Просьба указать свой скайп, а также ваш гонорар за курирование среднего приложения на

10-15 экранов под одну платформу. И конечно же свой опыт в виде ссылок

на три проекта, которыми вы управляли.

Людей и ресурсы дадим, но можно приходить со своим

Спасибо за внимание к проекту.