Проектный менеджер под проект

  1. Биржа фриланса
  2. Управление проектами
Закрыт3 заявки372 просмотра

ищем проектного менеджера под проект в сфере разработки мобильных приложений и веб проектов.Важно: нужен специалист умеющий работать и общаться с разработчиками. Общением с клиентами у нас занимаются экаунт менеджеры.

Если у вас есть опыт управления такими проектами, планирования разработки, и

главное менеджмента разработчиками, так что бы проект был сдан

качественном в срок. Вы наш кандидат.

Просьба указать свой скайп, а также ваш гонорар за курирование среднего приложения на

10-15 экранов под одну платформу. И конечно же свой опыт в виде ссылок

на три проекта, которыми вы управляли.

Людей и ресурсы дадим, но можно приходить со своим

Спасибо за внимание к проекту.

8 лет назад
elenakostinaa198
Елена Костина 
37 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Требуется организатор вебинара

    Срочно требуется профессиональный организатор вебинара. Обязанности: - аудит и оценка лендинга под привлечение ЦА. Консультация по его улучшению и тестированию на нем ЦА. - привлечение целевой аудитории на онлайн-вебинар. (не ...

    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Управление репутацией: размещение отзывов, комментариев и т.д.

    Нужен специалист, который имеет хороший опыт по управлению репутацией в интернете.  По возможности имеет базу собственных аккаунтов(ботов) на различных сайтах (irecommend, otzovic, vseotzivi, ruotziv и т.д.) или имеет базу фрилансеров(офферов) готовых размещать отзывы со ...

    Управление проектами11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Project Manager в интернет-магазин

    Нужен удаленный менеджер для развития действующих интернет-магазинов. Обязанности: ведение проектов: интернет-маркетинг (Seo, контекстная реклама, e-mail рассылки и др. каналы);развитие сервисов на сайте (back/frond end);работа с контентом;мониторинг конкурентной среды;подготовка отчетов;постановка задач и координация ...

    Управление проектами14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Домены с Весом Wikipedia

    Добрый день Есть довольно интересные возможности приобретать по цене ниже разумной домены со ссылкой и "весом" Wikipedia. Примеры доменов во вложении. Кто знает как можно реализовывать подобные имена и в какую стоимость возможно закрывать ...

    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка ТЗ на простую систему показа рекламных баннеров на сайте

    Разработка ТЗ на простую систему показа рекламных баннеров на сайте ============== Ищу человека, который сможет написать грамотное техническое задание с блочными прототипами. Нужно написать ТЗ на ...

    PHP
    Управление проектами2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Обзвон 500 контактов

    Приветствую!   Нужно обзвонить 500 контактов по скрипту. Подтвердить регистрацию на мероприятие. Отметить тех, кто точно придет.   Нужно обзвонить максимум за 3 дня (с 21 по 23 ноября).   Оплата: 10 руб. ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо доработать проэкт

    Необходимо доработать проект , для этого нужен исполнитель с такими навыками : - опыт работы на аналогичных должностях обязательно;  - успешный опыт работы с Яндекс Директ и Маркет, Гугл Эдвордс(ОБЯЗАТЕЛЬНО) от 2х лет, ...

    Joomla
    Управление проектаминет заявок
    Закрыт
    8 лет назад