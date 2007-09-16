Решить 5 задач по криптографии

$10
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Закрыт2 заявки198 просмотров

Необходимо решить 5 задач по криптографии.. Желательно сегодняже..

Крайний срок - завтра...

Пример:

1. Получите шифртекст для слова «бумага», используя экспоненциальные

преобразования.

2. Сформируйте общий секретный ключ по алгоритму Диффи-Хеллмана для q=3

и n=17.

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17 лет назад
sSouL
Павел 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

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