Сделать обзвон 20 предприятий России по списку

Управление проектамиЗакрыт6 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТЗ обзвона

https://docs.google.com/document/d/1bK3QSdaQDHdVwOMb-Tv7W9r9oOlNsjqgBvQsRs8WEEs/edit#

6 лет назад
antilopa3
Максим 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад