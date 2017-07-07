Личный помощник на удаленую работу

Требуется разработать ТЗ для локального сервиса видеотрансляций, похожего на periscope. Трансляции, ролики, комментарии, вставки рекламы, и т.д. В ТЗ должны быть детально прорисованы веб-интерфейсы, функционал, формализованы требования к сервису. Окончательный документ не должен вызывать вопросов ни у ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
КОГО МЫ ИЩЕМ?
- Пол: мужчина или женщина.
- Возраст: 20 – 30 лет.
- Пунктуальная/ый.
- Обязательная/ый.
- Ответственная/ый.
- Быстрая/ый.
- Всегда отвечаете через скайп/вайбер/воцап с 9:00 до 18:00 по Москве, не пропадаете.
- Оплата еженедельная (каждое воскресенье).
- График работы: с понедельника по пятницу, вы на связи с 9:00 по 18:00.
- Занятность: частичная
НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ:
- Ежедневный отчет по проделанной работе.
- Рассылка в соц сетях.
- Способность изучения программ/онлайн сервисов.
- Доходчиво объяснить новую информацию.
СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ЗАДАЧ. Конечно же они меняются и варьируются исходя из потребностей:
- Обзвонить 5 интернет компаний, узнать тарифы, выбрать две лучшие по предложению (цена/качество).
- Найти продукт/сервис в онлайн магазине, сделать заказ.
- Разобраться и объяснить как работает сервис/программа. Например, гугл форма, гугл документы, tube buddy, my bot, церебро.
- Найти и скачать лекцию/книгу/информацию в интернете.
- Забить в Эксель файл определенные данные.
- Найти исполнителей-фрилансеров под задачу.
- Сделать рассылку в ВК.
Высылайте Ваше резюме на почту [email protected] и пишите ваши предложения по оплате.
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