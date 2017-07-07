Личный помощник на удаленую работу

КОГО МЫ ИЩЕМ?

- Пол: мужчина или женщина.

- Возраст: 20 – 30 лет.

- Пунктуальная/ый.

- Обязательная/ый.

- Ответственная/ый.

- Быстрая/ый.

- Всегда отвечаете через скайп/вайбер/воцап с 9:00 до 18:00 по Москве, не пропадаете.

- Оплата еженедельная (каждое воскресенье).

- График работы: с понедельника по пятницу, вы на связи с 9:00 по 18:00.

- Занятность: частичная

НЕОБХОДИМЫЕ НАВЫКИ:

- Ежедневный отчет по проделанной работе.

- Рассылка в соц сетях.

- Способность изучения программ/онлайн сервисов.

- Доходчиво объяснить новую информацию.

СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ЗАДАЧ. Конечно же они меняются и варьируются исходя из потребностей:

- Обзвонить 5 интернет компаний, узнать тарифы, выбрать две лучшие по предложению (цена/качество).

- Найти продукт/сервис в онлайн магазине, сделать заказ.

- Разобраться и объяснить как работает сервис/программа. Например, гугл форма, гугл документы, tube buddy, my bot, церебро.

- Найти и скачать лекцию/книгу/информацию в интернете.

- Забить в Эксель файл определенные данные.

- Найти исполнителей-фрилансеров под задачу.

- Сделать рассылку в ВК.

Высылайте Ваше резюме на почту [email protected] и пишите ваши предложения по оплате.