Требуется личный помощник

Добрый день. Поставили SVN на VPS хостинг. Требуется помощь специалиста в настройке программы в части синхронизации данных хранилища с доменом, чтобы изменения автоматический отображались на тестовом сайте. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим личный помощник
Доступность: чтобы был доступен по телефону (скайпу) каждый день (выходной воскресенье) с 9 до 21:00 по Москве
Задачи: администрирование интернет-проектов, мелкие текущие поручения
Общие направления работы
=== обработка записей
на входе mp3 запись или видео
Надо:
- отсылать задания фрилансерам, проверять качество исполнения, оплачивать
на выходе: готовый текст
=== нарезка на статьи
на входе тексты. Необходимо нарезать на короткие статьи
На выходе — короткие статьи
=== Размещение статей в блогах (wordpress)
- подбор актуального названия для статьи (с использованием яндекс.директ)
- выделение заголовков h1-h3, strong, ключевых слов
- форматирование статьи
- перелинковка статей на сайте
=== сопровождение на вебинарах
работа с площадкой wiziq.com
создание классов,
обработка mp3 (обрезка, сохранение с тегами, выкладывание в интернете, отправка на расшифровку)
=== Обработка видео.
Отдаю сырой видеофайл, надо обрезать, сконвертировать, закачать на youtube, vimeo
=== работа с рассылками на smartresponder, justclick и subscribe
- выпуск рассылок по шаблону
=== работа с системой отслеживания клиентов.
Проверка оплачен ли заказ, ответ на вопросы по поводу заказа, помощь в проведение оплаты (разъяснения),
=== прозвон клиентов, разговор по схеме, помощь в проведение оплаты
=== Навык работы с сервисами удаленных помощников (workzilla.ru)
=== Разбор почты, ответы, если не знаете, как ответить, звонок ко мне и ответ
=== ведение групп и аккаунтов в соц сетях (facebook, vkontakte, twitter). Размещение информации, подтверждение запросов друзей, ответы на вопросы и комментарии
=== привлечение партнеров (отправка писем)
=== работа с партнерской программой, создание партнерских ссылок на продукт,
=== Оформление страниц (html + css + верстка + вставка скриптов)
=== общение с техподдержкой по необходимым вопросам
Итого, что должен уметь:
- базовые знания html+css
- уметь работать с ftp
- уверенный пользователь в интернете (youtube, размещение, скачивание информации)
- умение работать с wordpress (размещение статей, страниц, работа с комментариями)
- базовая обработка видео (обрезать, сконвертировать)
- разбор почты, outlook или bat, умение пользоваться шаблонами ответов
- умение работать в facebook, vkontakte, twitter
- БЫСТРАЯ ОБУЧАЕМОСТЬ!!! (если что-то не умеете, оперативно научиться)
Загруженность.
Загруженность примерно 4 часа в день.
Напишите в комментариях:
1. Откуда вы
2. Возраст
3. Образование
4. выполняли ли подобные задачи, ссылка на возможные работы (верстка)
5. Оплата за час и в месяц, на которую рассчитываете при загруженности 4 часа в день
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