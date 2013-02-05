Требуется личный помощник

Управление проектамиЗакрыт5 заявок403 просмотра
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Необходим личный помощник

Доступность: чтобы был доступен по телефону (скайпу) каждый день (выходной воскресенье) с 9 до 21:00 по Москве

Задачи: администрирование интернет-проектов, мелкие текущие поручения

Общие направления работы

=== обработка записей

на входе mp3 запись или видео

Надо:

- отсылать задания фрилансерам, проверять качество исполнения, оплачивать

на выходе: готовый текст

=== нарезка на статьи

на входе тексты. Необходимо нарезать на короткие статьи

На выходе — короткие статьи

=== Размещение статей в блогах (wordpress)

- подбор актуального названия для статьи (с использованием яндекс.директ)

- выделение заголовков h1-h3, strong, ключевых слов

- форматирование статьи

- перелинковка статей на сайте

=== сопровождение на вебинарах

работа с площадкой wiziq.com

создание классов,

обработка mp3 (обрезка, сохранение с тегами, выкладывание в интернете, отправка на расшифровку)

=== Обработка видео.

Отдаю сырой видеофайл, надо обрезать, сконвертировать, закачать на youtube, vimeo

=== работа с рассылками на smartresponder, justclick и subscribe

- выпуск рассылок по шаблону

=== работа с системой отслеживания клиентов.

Проверка оплачен ли заказ, ответ на вопросы по поводу заказа, помощь в проведение оплаты (разъяснения),

=== прозвон клиентов, разговор по схеме, помощь в проведение оплаты

=== Навык работы с сервисами удаленных помощников (workzilla.ru)

=== Разбор почты, ответы, если не знаете, как ответить, звонок ко мне и ответ

=== ведение групп и аккаунтов в соц сетях (facebook, vkontakte, twitter). Размещение информации, подтверждение запросов друзей, ответы на вопросы и комментарии

=== привлечение партнеров (отправка писем)

=== работа с партнерской программой, создание партнерских ссылок на продукт,

=== Оформление страниц (html + css + верстка + вставка скриптов)

=== общение с техподдержкой по необходимым вопросам

Итого, что должен уметь:

- базовые знания html+css

- уметь работать с ftp

- уверенный пользователь в интернете (youtube, размещение, скачивание информации)

- умение работать с wordpress (размещение статей, страниц, работа с комментариями)

- базовая обработка видео (обрезать, сконвертировать)

- разбор почты, outlook или bat, умение пользоваться шаблонами ответов

- умение работать в facebook, vkontakte, twitter

- БЫСТРАЯ ОБУЧАЕМОСТЬ!!! (если что-то не умеете, оперативно научиться)

Загруженность.

Загруженность примерно 4 часа в день.

Напишите в комментариях:

1. Откуда вы

2. Возраст

3. Образование

4. выполняли ли подобные задачи, ссылка на возможные работы (верстка)

5. Оплата за час и в месяц, на которую рассчитываете при загруженности 4 часа в день

11 лет назад
zao4ka
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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